Оккупанты ударили по Виннице, когда в Гааге шла конференция об ответственности РФ за преступления в Украине — Кулеба 14 июля, 16:09 РФ ударила ракетами по центру Винницы, среди 20 погибших — трое детей (Фото:ГСЧС)

Российские войска нанесли ракетный удар по центру Винницы в тот момент, когда в Гааге проходила международная конференция об ответственности РФ за совершенные в Украине преступления.

Об этом сообщил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В то время, когда в Гааге проходит Конференция об ответственности под руководством министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, Россия совершает еще одно военное преступление. Мы отдадим под суд российских военных преступников за каждую каплю украинской крови и слез», — написал он в Twitter.

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В четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. Известно о 20 погибших и 90 раненых.

В полиции сообщил, что трое из 20 погибших — дети, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

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