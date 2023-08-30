«Есть вещи очевидные». Глава МВД Клименко отреагировал на конфликт в Днепре, где патрульный застрелил мужчину 30 августа, 17:39 Патрульный застрелил мужчину в Днепре в ходе драки (Фото:Державне бюро розслідувань / Telegram)

Глава МВД Украины Игорь Клименко в среду, 30 августа, отреагировал на конфликт в Днепре, в результате которого патрульный полицейский застрелил мужчину.

У себя в Telegram министр написал, что некоторые ситуации «нужно анализировать исключительно с холодной головой». Он заявил, что случившееся в Днепре нужно изучить объективно, а на основные вопросы должно ответить следствие.



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«Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно — не бить полицейских. Более того, учить законопослушности своих детей», — сказал Клименко.

Глава МВД назвал ситуацию серьезным прецедентом и добавил, что в военное время ситуация контролируется «именно благодаря усилиям правоохранительных органов».

«Если отдельные граждане будут жить в анархии и считать себя выше Закона, а полиция не сможет выполнять свои функции, украинское общество ждут очень темные времена», — считает он.



Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения полицейским табельного оружия. Как заявили в ГБР со ссылкой на предварительные данные, полицейские хотели остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого нарушал правила дорожного движения, но тот вел себя агрессивно и «имел признаки алкогольного опьянения».



По данным Офиса генпрокурора, полицейские остановили машину, в которой в том числе были дети, и потребовали от водителя и пассажиров выйти, но они отказались. После этого полицейские «начали силой вытягивать потерпевших из авто» и использовали газовый баллончик. Полицейский в ходе драки три раза выстрелил в спину пассажиру из табельного оружия, тот умер на месте.

30 августа заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Савенко уточнил, что за рулем могла быть женщина-водитель [тогда как мужчина был пассажиром], а «точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия».



На видео, снятом из салона машины, видно, как женщина отказывается выйти из авто по требованию полицейских и сопротивляется. Судя по видео, патрульные применили газовый баллончик. Также на этом видео слышно, как патрульный трижды стреляет в мужчину, который на момент съемки уже вышел из машины. Также в Сети было опубликовано фото окровавленной патрульной, которую атаковал мужчина. В Телеграм-канале, который опубликовал это фото, сообщали, что патрульная получила перелом носа и черепа возле глаза.

Полицейского задержали по факту превышения полномочий. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.