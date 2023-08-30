«Страны, где можно бить полицейских, долго не существуют». Украинцы дискутируют об инциденте в Днепре, где патрульный застрелил агрессивного мужчину 30 августа, 15:20 Сюжет Место стрельбы в Днепре (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Огромный резонанс в Украине вызвал инцидент в Днепре, где 29 августа патрульный нанес смертельные огнестрельные ранения мужчине. Погибший агрессивно вел себя в отношении полицейских, которые остановили его машину.

NV собрал самые важные факты, которые известны о резонансном событии в Днепре и о том, почему оно спровоцировало такую широкую дискуссию.

Патрульный застрелил мужчину: что на самом деле произошло в Днепре

Видео дня

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.

Там правоохранители пытались остановить элитное авто [уже известно, что это был Jaguar — прим. ред.], водитель которого проигнорировал требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля мужчина, который вероятно был водителем автомобиля, вел себя агрессивно, имея признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента патрульный применил табельное огнестрельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался. Такие предварительные официальные данные об инциденте сообщили в Государственном бюро расследований. В то же время, 30 августа заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Савенко уточнил, что за рулем могла быть женщина-водитель [тогда как мужчина был пассажиром], а «точные обстоятельства будут установлены в ходе следствия».

Некоторые дополнительные детали ситуации также стали известны из видео и фото, обнародованных в соцсетях. Одно из таких видео сняли пассажиры машины, которую остановили патрульные. Среди них действительно была по меньшей мере одна женщина, которая отказывалась выйти из машины по требованию полицейских и оказывала им сопротивление. Судя по видео, правоохранители применили в ответ газовый баллончик. Также на этом видео слышно, как патрульный трижды стреляет в мужчину, который на момент съемки находился уже за пределами автомобиля.



Также кадры свидетельствуют, что в машине, вероятно, находились несовершеннолетние — возможно, дети убитого. Один из них, комментируя сопротивление мужчины патрульным, при этом говорит за кадром «Папа, давай!». Позже Офис генпрокурора подтвердил, что в машине действительно находились несовершеннолетние дети. Прокуратура подтвердила, что в ответ на требование выйти из авто водитель и пассажиры отказались, «правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик». «Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте», — уточнили детали в Офисе генпрокурора.



Фото: ДБР

Фото с места происшествия также опубликовал Телеграм-канал Днепр Оперативный. По его данным, когда патрульные остановили автомобиль для проверки, между ними и предполагаемым водителем возник конфликт. Мужчина «набросился на патрульных и начал бить». Лишь после этого один из правоохранителей применил огнестрельное оружие. В сети действительно было опубликовано фото окровавленной патрульной, которую атаковал мужчина. В Телеграм-канале, который опубликовал это фото, сообщают, что патрульная получила перелом носа и черепа возле глаза.

Портал Информатор. Днепр обнародовал видео именно того нарушения ПДД, из-за которого патрульные, вероятно, остановили автомобиль. На этих кадрах видно, что на перекрестке проспекта Нигояна и улицы Орловской в Днепре водитель Jaguar повернул налево из правого ряда. После этого за ним поехала машина патрульных, которая находилась рядом. Нарушение произошло около 16:54, а стрельба — часом позже на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной.

Расследование инцидента, судьба патрульного и реакция Нацполиции

Руководство Нацполиции уже назначило служебное расследование по факту применения полицейским табельного огнестрельного оружия. На данный момент патрульные, которые участвовали в инциденте, отстранены от исполнения обязанностей.

Расследование инцидента ведут работники ГБР.

Открыто уголовное производство по двум статьям:

ч. 1 ст. 115 ( убийство как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет)

убийство как умышленное противоправное причинение смерти другому человеку — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет) ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины ( превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что привело к тяжким последствиям — карается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, правоохранитель сейчас задержан, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

На фоне этих событий первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий обратился к тем, кто «сразу поспешил клеймить и делать выводы о виновности полицейских, ошибочности их действий, щедро приукрашая все это авторской юридической квалификацией правонарушения, и напоследок приправляя собственными выводами вроде „как надо было делать“».



Он отметил, что до выводов служебного расследования и следствия не может высказаться о правомерности или неправомерности действий патрульных. «А пока они работают, я могу сказать одно: я не всегда был и не всегда буду полицейским. Я начинал свою карьеру юристом, адвокатом. И я сталкивался с крайне неправомерными действиями тогдашних правоохранителей. И поверьте, знал столько, что хватило бы, чтобы переполнить очень многих людей ненавистью на всю жизнь. Но. Я задавал себе вопрос. В какой стране я бы хотел, чтобы жили мои дети? Стране уважения к закону и порядку? Или в стране беспредела, где правоохранители не уважаются как класс, а для решения вопроса надо обращаться к браткам 90х. И здесь многие могут вспомнить с грустью те времена и подумать, что-то уже не вернется. А я вам скажу — может вернуться, еще и как. Не в такой же форме, но по сути — может», — подчеркнул Билошицкий.

Он также призвал «принять один факт»: «Полицейские — это наши люди, из наших людей и для наших людей. Они не набраны где-то на Марсе или Юпитере, или из другой мультивселенной. Они такие же, как и мы все. Имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы. И эти люди выполняют свою работу каждый день и каждую ночь. И как бы ни было тяжело и критично — они все равно работают».

Ситуация с инцидентом в Днепре является тяжелой, признал Билошицкий, заверив, что Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования, однако предоставит «полную юридическую поддержку нашим патрульным». «Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд», — подчеркнул он.

В то же время, отметил Билошицкий, «этот случай должен научить всех, что есть права и есть обязанности». «И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет их уважать в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта», — резюмировал он.

Билошицкий также обнародовал кадры, на которых видно травмированную полицейскую и эпизоды борьбы агрессивного водителя с патрульным.

«Напоминает требования западных политиков „спокойно договориться“ с Путиным»: имел ли право патрульный применить оружие — дискуссия в Украине

Действия патрульного, который открыл огонь по агрессивному правонарушителю, вызвали в Украине бурную дискуссию. В частности среди тех, считает, что патрульные должны были действовать иначе и превысили полномочия — блогер и аналитик Евгений Истребин. В серии постов он критикует действия полицейских — как, по его мнению, «полный непрофессионализм». Истребин отмечает, что «можно было заблокировать его [водителя] машину и ждать подкрепления, а не устраивать стрельбу днем, еще и дети малые крутились под ногами».

В то же время многие лидеры общественного мнения встали на защиту полицейского, напоминая о недопустимости нападения на правоохранителей в других западных странах.



Мустафа Найем, заместитель министра инфраструктуры, бывший заместитель генерального директора Укроборонпрома и бывший народный депутат, напомнил, что такие дискуссии возникают не только в Украине. «Публичный резонанс возникает во многих странах, каждый раз, когда полицейский пользуется своим правом принуждения и применяет огнестрельное оружие и специальные средства», — пишет Найем.

Он напоминает, что одним из способов предотвратить возможные злоупотребления во всем мире является наличие нагрудных камер. «Не знаю, имели ли конкретно эти полицейские в Днепре нагрудные камеры и успели ли они включить их до начала инцидента. Это должно выяснить следствие», — отмечает Найем. В то же время он напомнил, что в свое время принимал непосредственное участие в реформе патрульной полиции и был одним из разработчиков действующего закона о Национальной полиции, в котором четко определены условия, при которых полицейскому разрешается использовать огнестрельное оружие даже без предупреждения (статья 46):

при попытке лица, которое задерживает полицейский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к нему, сократив определенное им расстояние, или прикоснуться к оружию;

в случае вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением боевой техники, транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;

если лицо, задержанное или арестованное за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, убегает с применением транспортного средства;

если лицо оказывает вооруженное сопротивление;

для пресечения попытки завладеть огнестрельным оружием.

Мустафа Найем предложил каждому украинцу сделать выводы самостоятельно. «Но до выяснения всех обстоятельств было бы очень круто, если бы мы все прекратили этот бессмысленный хейт как против гражданских, так и против полицейских. Лично я, как гражданин очень бы хотел справедливости для этого патрульного. Я уверен, он действовал не из злого умысла, и имеет все права на защиту. Зато очень жду официальных комментариев самих патрульных и результатов следствия», — резюмировал заместитель министра инфраструктуры.

Макс Нефьодов, бывший глава Государственной таможенной службы Украины и депутат Киевсовета, саркастически раскритиковал тех людей, «которые требуют от полицейских быть снайпером в стрельбе по ногам и дипломированными психологами одновременно».

«Стрельба по ногам — это иллюзия из Голливуда. Надо быть мега-тренированным человеком, чтобы в драке попасть в ноги движущемуся человеку, а не в центр масс […]. Поэтому не рассчитывайте, что „у меня есть права, полиция/военные не будут стрелять, я же только поговорить и руками помахать, они должны глазом-рентгеном знать, что я невооружен“. Учитывая количество военных в стране чисто практически не стоит быковать и на человека без формы тоже», — отметил Нефьодов.

«Да, хочется, чтобы полиция была идеально обучена и могла обезвредить нарушителя гуманно, но гарантий таких нет. В данном случае полицейские сначала использовали баллончик, но семья в машине решила эскалировать насилие дальше…» — напомнил он.

Нефьодов также обратил внимание на мнение Сергея Сумленного, основателя и директора European Resilience Initiative Center в Берлине, который в 2015 — 2021 годах работал руководителем киевского офиса фонда имени Генриха Белля.

«Требование к полицейским „спокойно договориться“ с агрессивным типом, который физически напал на полицейскую и уже бьет ее, напоминает требования западных политиков к украинцам „спокойно договориться с Путиным“. Я понимаю разницу уровней насилия и преступного намерения в двух случаях, но главное здесь вот что, по моему мнению: нельзя деэскалировать когда насилие уже совершается. Деэскалировать можно только до того, как произошло нападение. И только с позиции силы, и готовности применить ее, если деэскалация окажется неудачной. Это базовые вещи, другое — вот этот самый пацифизм за счет других, в котором мы справедливо обвиняем Шольца и компанию», — подчеркнул Сумленный.

Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Львовской бизнес-школы УКУ, озвучил два вывода относительно инцидента в Днепре:

«Страны, в которых можно бить полицейских, долго не существуют»

«Надеюсь, уже все чувствуют, насколько стране нужны суды, которым бы общество доверяло. Потому что в каждом деле, будь то о применении оружия, или о коррупции, или о чем-то другом, должна быть рано или поздно поставлена точка. Это может сделать только суд. Без суда, достойного доверия, общество просто разорвет, как разрывает сейчас Фейсбук», — написал Пекар.

Главный редактор Европейской правды Сергей Сидоренко дал понять, что считает манипулятивными заявления об обвинениях патрульного в том, что тот якобы открыл стрельбу «на глазах у детей». Сидоренко также поддержал позицию Юрия Гайдая, старшего экономиста Центра экономической стратегии, который встал на защиту полицейского. «Не вдаваясь в процедуры, инструкции, уголовный кодекс, рассуждения о том, что сделали бы в США или Германии. Злостное неповиновение и нападение на полицейских группой лиц в прифронтовом городе во время войны. Как гражданин, не вижу, о чем здесь дискутировать. Полная поддержка копам», — написал Гайдай.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса указал на парадокс тем, кто возмущается по поводу чрезмерного применения силы со стороны патрульных: «Когда пьяный судья сбивал нацгвардейца на блокпосту, многие писали, что жаль, что они там его не расстреляли. Когда пьяное быдло набросилось на полицию и применило силу, то почему-то многие написали, что полицейские не имели права применять оружие. Странно. А что, бляха, они должны были делать?» — задает вопрос Фурса.

Он убежден, что даже если бы в Украине не было войны, любое применение силы против патрульного полицейского недопустимо. «Все. Это точка. Хотел бы я увидеть, как украинские быки нападали бы на полицейских в Штатах… — добавил Фурса, — Почему в Штатах так не делают? Потому что знают, что за это будет. К сожалению, отсутствие неотвратимости наказания у нас является проблемой. К сожалению, очень редко полицейские делают то, что сделали копы в Днепре».

Инвестбанкир также напомнил, что в Украине идет война, и полицейский — «это тот самый воин, который каждый день может столкнуться с российским агентом». «Но может ли российский диверсант имитировать пьяное быдло? Да. Точно так же, как он может изображать и законопослушного гражданина. И может ли быть в багажнике его авто бомба, которую он должен использовать по приказу из Москвы? Конечно, может. И напоследок, не надо, пожалуйста, говорить о выстрелах в ноги. Мы не в голливудском блокбастере», — подчеркнул Сергей Фурса.

Сергей Мисюра, офицер ВСУ и корреспондент АрмияInform, напомнил о нанесенных патрульной травмах и попытался представить себя на месте ее напарника: «Чисто субъективно, если бы я себя поставил на место копа — я бы с чистой совестью использовал оружие. Потому что на меня как представителя полиции напали после отказа выйти из авто. И после нападения на меня нарушитель пошел бить мою напарницу. Даже если бы это был напарник, с которым я уже выполняю патрули какое-то время, или если бы впервые сел в одну машину — я бы все равно использовал оружие, потому что напали на напарника», — отмечает Мисюра.

«Да, меня наиболее вероятно посадят. Лет на 5. Да, меня уволят и это будет вселенский скандал с разделением общества, — констатирует он. — Потому что я хотел остановить добивание напарницы, но получилось, что убил нападающего. Я не хотел, чтобы в моей стране в драке полицейского и пьяного мужчины дети кричали „Папа, давай“. Я не хочу, чтобы при остановке люди включали телефон и вякали „Причина остановки“. Я хочу изменить систему ценностей и уменьшить быдло-хамскую культуру!» — поделился эмоциями Сергей Мисюра, отметив, что случай в Днепре «должен изменить систему и культуру».

«Люди должны начать понимать, что коп, который желает вам здоровья и подсказывает сменить лампочку или в очередной раз не выписывает штраф, а просто предупреждает — не пластиковый полицейский, которого ты в очередной раз обманул и отмазался. Это грозный представитель закона и наблюдатель за порядком на улице и дорогах — который имеет оружие и может его использовать, если ты поднимешь на него руку», — резюмировал он.

«Все что я могу сказать по Днепру: если вы нападаете на полицейского, то должны быть готовы к потенциально летальным последствиям. Так это и работает. Да, возможно полицейского потом накажут за превышение полномочий. Но вам это уже не поможет», — резюмирует Мария Попова.

Культурный менеджер, представитель отдела международных связей Украинского института книги София Челяк, обратила внимание на еще один аспект инцидента в Днепре — распространение фото с окровавленной полицейской.

«По ней видно, что это молодая, привлекательная женщина, которая пережила удар по голове, от которого потеряла сознание. Хотел бы кто-нибудь, чтобы такое фото, когда ты выглядишь не лучшим образом, вирусилось по сетям? Конечно, нет. Кроме того, она теперь проходит как потерпевшая и обвиняемая по делу. Может ли ей навредить то, что распространяется ее лицо? Конечно. Пожалуйста, „блурьте“ лица каждый раз, когда видите фото окровавленных людей. Думайте, пожалуйста, хотели бы ли вы, чтобы такие ваши фото распространялись», — отмечает Челяк.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в этой ситуации поддерживает действия правоохранителей.

Филатов говорит, что часто критикует некоторых правоохранителей, но для любой страны, где хотят уважать закон «есть базовые вещи и все должно быть обосновано».

«Никто и никогда не имеет права презирать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей[…] Поэтому в этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских», — заявил он, добавив, что говорит «исключительно о морально-этическом выборе».

Мэр пообещал, что городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку патрульным, которые были на месте инцидента, их родным и коллегам.