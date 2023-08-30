В руководстве патрульной полиции отреагировали на инцидент в Днепре, где полицейский застрелил нетрезвого водителя 30 августа, 13:05 Патрульный застрелил мужчину в Днепре (Фото:Офис Генерального прокурора / Telegram)

Департамент патрульной полиции будет способствовать следствию и проведению служебного расследования относительно инцидента в Днепре, где полицейский застрелил нетрезвого водителя. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В то же время он подчеркнул, что патрульным будет оказана полная юридическая поддержка.

«Ситуация тяжелая. Будет сделан полный разбор и приняты определенные меры. И я еще раз повторяю, что квалификацию сформирует следствие, а выводы сделает суд», — написал Билошицкий в Facebook.

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Он заявил, что не может высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности правоохранителей.

"…ведь есть комиссия, которая проводит служебное расследование и есть следствие, которые оценят все доказательства в совокупности и дадут свои выводы, основываясь на фактах, а не догадках", — уверен Билошицкий.

По его мнению, надо осознавать, что полицейские — «это наши люди, из наших людей и для наших людей».

«Они не набраны где-то на Марсе, или Юпитере, или из другой мультивселенной. Они такие же, как и мы все. Имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы. И эти люди выполняют свою работу каждый день и каждую ночь. И как бы ни было тяжело и критично — они все равно работают», — написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины.

В Днепре во вторник, 29 августа, патрульные полицейские застрелили мужчину, автомобиль которого остановили для проверки, после конфликта. В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия.

Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что полицейского задержали по факту превышения полномочий.

По предварительным данным, полицейские в центре Днепра хотели остановить элитное авто, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Однако после остановки автомобиля водитель вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.



В ГБР начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении.

