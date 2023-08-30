«Я полностью на стороне полицейских». Филатов отреагировал на инцидент в Днепре, где застрелили мужчину 30 августа, 15:05 Борис Филатов (Фото:Борис Филатов/Facebook)

Мэр Днепра Борис Филатов, где полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который агрессивно вел себя после остановки автомобиля, заявил, что в этой ситуации поддерживает действия правоохранителей.

Об этом он написал в Facebook.

Филатов говорит, что часто критикует некоторых правоохранителей, но для любой страны, где хотят уважать закон «есть базовые вещи и все должно быть обосновано».

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«Никто и никогда не имеет права презирать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей[…] Поэтому в этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских», — заявил он, добавив, что говорит «исключительно о морально-этическом выборе».

Мэр пообещал, что городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку патрульным, которые были на месте инцидента, их родным и коллегам.

29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки. По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако после этого мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

В Госбюро расследований сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий.

ГБР начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.

