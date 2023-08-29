В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину 29 августа, 23:42 Патрульный застрелил мужчину в Днепре в ходе драки (Фото:Офіс Генерального прокурора / Telegram)

Полицейского, который во вторник, 29 августа, застрелил мужчину в Днепре после конфликта, задержали по факту превышения полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебное расследование начали по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа (ч.1 ст. 115, ч.3 ст. 365 УК Украины).

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По данным Офиса генпрокурора, полицейские остановили машину, в которой в том числе были дети, и потребовали выйти, но водитель и пассажиры отказались. После этого полицейские «начали силой вытягивать потерпевших из авто» и использовали газовый баллончик. Полицейский в ходе драки три раза выстрелил в спину пассажиру из табельного оружия, тот умер на месте.

Ранее в ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения полицейским табельного оружия. Как заявили в ГБР со ссылкой на предварительные данные, полицейские хотели остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого нарушал правила дорожного движения, но тот вел себя агрессивно и «имел признаки алкогольного опьянения».

В Сети появилось видео с последними минутами конфликта, судя по которому, полицейские пытались вытащить из машины женщину, которая ехала с мужем и детьми. Оператор видео — вероятно, сын мужчины. Потасовка между мужчиной и полицейскими началась после того, как женщину вытащили из салона машины. Также было опубликовано фото окровавленной патрульной, которую атаковал мужчина.