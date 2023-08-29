В Днепре полицейский застрелил мужчину, ГБР проводит расследование 29 августа, 21:46 Как утверждают в ГБР, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения (Фото:Днепр оперативный/Телеграм)

В Днепре во вторник, 29 августа, патрульные полицейские застрелили мужчину, автомобиль которого остановили для проверки, после конфликта.

Обновлено в 23:01. В Офисе генпрокурора сообщили, что полицейского задержали «по факту превышения служебных полномочий». В сообщении сказано, что патрульные начали силой вытягивать из машины водителя и пассажиров после того, как те отказались выйти. Полицейский во время драки трижды выстрелил в спину пассажиру.

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Как сообщал Telegram-канал Днепр оперативный, между полицейскими и водителем возник конфликт, в результате которого мужчина «набросился» на патрульных. После этого один из полицейских применил огнестрельное оружие. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

В Сети появилось видео с последними минутами конфликта, судя по которому, полицейские пытались вытащить из машины женщину, которая ехала с мужем и детьми. Оператор видео — вероятно, сын мужчины. Потасовка между мужчиной и полицейскими началась после того, как женщину вытащили из салона машины.

В Национальной полиции подтвердили, что в Днепре полицейский выстрелил в мужчину на проспекте Ивана Мазепы, использовав табельное огнестрельное оружие.



По данным Нацполиции, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники ГБР.



В Нацполиции отметили, что в настоящее время патрульные были отстранены от исполнения обязанностей.



В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти мужчины.



По предварительным данным, полицейские хотели остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Однако после остановки автомобиля водитель вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

В ГБР начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучаются все обстоятельства инцидента и решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении.