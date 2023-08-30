После трагедии в Днепре. Имел ли полицейский право применять огнестрельное оружие — есть ответ 30 августа, 09:16

Поскольку риск превышения полномочий существует всегда, во многих цивилизованных странах (как и в Украине) давно придумали способ предупреждения таких случаев

Не знаю всіх обставин трагедії у Дніпрі. Мені дуже шкода, що під час війни ми маємо ще й такі трагедії. Висловлюю щирі співчуття родинам постраждалих.

Щодо суті інциденту, я, як і багато з вас, бачив лише декілька відеофрагментів і фото. Також читав коментарі правоохоронців, включаючи прокурорів та ДБР, які, до речі, здаються мені передчасними, непрофесійними і більше направлені на догоду публіці, а не задля встановлення справедливості.

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Між тим найбільшою дискусією, що зараз розгортається в мережі - а чи взагалі мав поліцейський право застосовувати вогнепальну зброю.

Такі дискусії виникають не лише в Україні - публічний резонанс виникає у багатьох країнах, кожного разу, коли поліцейський користується своїм правом примусу та застосовує вогнепальну зброю та спеціальні засоби.

Оскільки ризик перевищення повноважень існує завжди, у багатьох цивілізованих країнах (як і в Україні) давно придумали спосіб попередження таких випадків та встановлення істини після інциденту, висунувши вимогу до поліцейського носити камеру на грудях і включати під час кожної взаємодії з громадянами.

Аргумент за носіння камер полягає у тому, що вони забезпечують об'єктивний запис подій під час взаємодії поліцейських з громадянами. Це може служити як захист для обох сторін — як для поліцейських, так і для громадян. Записи з камер можуть бути використані як докази в судових процесах, що дозволяє з’ясувати обставини події та зробити об'єктивні висновки.

Висновки пропоную зробити кожному самостійно

Крім того, наявність камер може запобігти ймовірним зловживанням поліцейськими своєю владою, оскільки вони знають, що їх дії будуть зафіксовані і можуть бути переглянуті. Це сприяє підвищенню довіри громадськості до поліції та забезпечує більш прозору та відповідальну роботу правоохоронних органів.

Не знаю, чи мали конкретно ці поліцейські у Дніпрі нагрудні камери і чи встигли вони включити їх до початку інциденту. Це має з’ясувати слідство.

Натомість, у свій час я брав безпосередню участь у реформі саме патрульної поліції і був одним з депутатів, який брав участь у розробці діючого Закону України «Про Національну поліцію», в якому чітко визначені виключні умови, при яких поліцейському дозволяється використовувати вогнепальну зброю навіть без попередження. Просто залишу їх тут.

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:

1. При спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;

2. У разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що загрожують життю чи здоров’ю людей;

3. Якщо особа, затримана або заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із застосуванням транспортного засобу;

4. Якщо особа чинить збройний опір;

5. Для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю.

Висновки пропоную зробити кожному самостійно. Але до з’ясування всіх обставин було би дуже круто, якби ми всі припинили цей безглуздий хейт як проти цивільних, так і проти поліцейських.

Особисто я, як громадянин дуже б хотів справедливості для цього патрульного. Я впевнений, він діяв не від злого умислу і має усі права на захист. Натомість дуже очікую офіційних коментарів самих патрульних і результатів слідства.

Текст опубліковано з дозволу автора

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