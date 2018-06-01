Луценко рассказал, как отреагировал Герман на то, что Бабченко жив

Луценко рассказал, что Герман узнал о том, что Бабченко жив, уже после задержания

Генпрокурор Юрий Луценко в эфире Радио НВ рассказал о реакции Бориса Германа на информацию о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив.

По словам Луценко, об этом Герману сообщили его адвокаты.

"Когда господина Германа задержали на улице, потом доставили в соответствующее место, долго ждали его адвокатов. Но адвокаты приехали, они так спокойненько подошли: "Ну что, как всегда по торговле оружием?". Потому что господин Герман имеет несколько дел - открытых, закрытых - по торговле оружием. Он говорит: "Ну да, конечно, по торговле оружием". Он (адвокат - ред.) говорит: "Извини, задержались, потому что там такой дурдом - журналист, которого убили оказался жив". И тут господин Герман белеет, говорит: "Мне конец"", - рассказал генпрокурор.

Ранее Юрий Луценко заявил, что Герман на самом деле не сотрудничал с украинской контрразведкой, как он заявил во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.