Луценко сообщил новые подробности переговоров Германа с Цимбалюком перед "убийством" Бабченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире Радио НВ, что после передачи задатка в $15 тысяч, Борис Герман второй раз встретился с Алексеем Цимбалюком и передал ему еще $1000 на приобретение пистолета и сообщил, что жертв должно быть больше.

"Но потом произошла вторая встреча, на которой была принесена тысяча (долларов США - ред.) на приобретение пистолета и была сказана фраза "Есть еще одна фамилия, которого надо было бы ликвидировать". Была названа фамилия одного из проукраинских активистов Одессы - не на букву "С". А на следующей встрече была названа еще одна фамилия - бывшего офицера спецслужб РФ. И как бы случайно было сказано, что вообще-то существует список - больше 30 лиц", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, это вынудило СБУ продолжать операцию и сымитировать убийство Бабченко, чтобы узнать имена остальных потенциальных жертв.

Ранее Луценко сообщил, что в результате спецоперации СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко был получен список 47 потенциальных жертв.

29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. Согласно легенде, киллер выстрелил ему в спину.

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На следующий день председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что силовики инсценировали убийство Бабченко, чтобы выявить организатора заказного убийства и заказчика. По данным следствия, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ.

СБУ уже задержала организатора "убийства" Бабченко, им оказался гражданин Украины "Г" Борис Львович Герман. Он планировал осуществить в Украине 30 убийств.

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Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. В 2017 году оппозиционный к российским властям Бабченко покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.