В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Нижегородской области РФ

ГУР совместно с пилотами ВСУ и ССО атаковали НПЗ в Нижегородской области РФ (Фото: Exilenova+ / Telegram)

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны в ночь на вторник, 4 ноября, поразили инфраструктуру предприятия Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городе Кстово Нижегородской области РФ.

В сообщении отмечается, что Нижегородский нефтеперерабатывающий завод вовлечен в обеспечение армии страны-агрессора РФ. Его максимальный объем переработки составляет 18 млн тонн в год. Как отметили в Генштабе, на территории завода есть попадание, в районе цели поднялся пожар.

Кроме этого, Силы обороны поразили АО Стерлитамакский нефтехимический завод в Башкортостане. Это предприятие является основным производителем компонентов для авиационного керосина, который используют в производстве высококачественного авиационного топлива.

Предварительно, один из цехов завода получил значительные повреждения. В Генштабе отметили, что это предприятие входит в российский холдинг Росхим.

В Генштабе также подтвердили поражения, осуществленные в предыдущие дни. В частности, на временно оккупированной территории Херсонской области фиксируется попадание по складу горюче-смазочных материалов россиян. Оккупанты потеряли почти 20 эластичных резервуаров (примерно 900 м³ ГСМ) и две насосные станции.

Ранее 4 ноября источники NV в ГУР сообщили, что украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, ВСУ и ССО ударили по нефтеперерабатывающему заводу Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез.

Для этого было привлечено более 50 дронов, в частности Бобер и FP-1.

Инфографика: NV

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike. Переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

В отчете американского аналитического центра Фонд Карнеги говорилось о том, что украинские беспилотники наносили удары по 16 крупным российским НПЗ, которые составляют около 38% номинальной нефтеперерабатывающей мощности России.