Плетенчук рассказал о последствиях для России после поражения нефтетерминала в Туапсе

2 ноября, 18:01
Пожар в морском порту Туапсе Краснодарского края РФ после атаки дронов в ночь на 2 ноября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Поражение нефтяного терминала в Туапсе Краснодарского края РФ будет иметь долгосрочные последствия, в частности пострадает доверие компаний к российским портам.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини в воскресенье, 2 ноября.

Он отметил, что, кроме непосредственного поражения технологических цепочек отгрузки сырья, этот инцидент вызовет реакцию у компаний, которые наполняют свои суда нефтью в российских портах.

«Это и подъем страховых взносов. И в принципе это у многих отобьет желание заходить в эти порты», — отметил Плетенчук.

Он также отметил, что для России эти порты имеют большое значение, поскольку на них приходится до 20% экспорта сырой нефти.

Ранее 2 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 1 ноября Силы обороны поразили инфраструктуру Туапсинского НПЗ в Краснодарском крае РФ. Предварительно, была поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта, расположенного в бухте Туапсе.

До этого источники NV сообщали, что беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ и Силы обороны поразили танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала российского порта Туапсе. Было зафиксировано пять попаданий.

В результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Также повреждены портовые здания.

Также Telegram-канал Крымский ветер писал, что после атаки БпЛА в ночь на 2 ноября в Туапсе вспыхнули причалы Роснефти для погрузки нефтепродуктов.

По данным мониторинговой группы, в порту, вероятно, был поражен либерийский танкер, находящийся в порту Туапсе с 28 октября, периодически включая и выключая транспондер и перемещаясь по акватории. Он может быть частью теневого флота России, отметили аналитики.

