В Саратове прогремели взрывы, россияне сообщают об атаке дронов и пожаре на НПЗ

Один беспилотник не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции (Фото: @exilenova_plus)

В ночь на 3 ноября в российском Саратове прогремели взрывы, которые местные Telegram-каналы связывают с очередной атакой беспилотников. По предварительной информации, удару подвергся местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Первые сообщения появились около 00:50 по киевскому времени. По данным канала SHOT, сирены и звуки работы ПВО были слышны в Саратове, Энгельсе, а также в Балаковском и Калининском районах области.

«Мощные взрывы начали раздаваться около часа ночи и продолжаются с разной периодичностью. Слышны пролеты дронов и хлопки», — цитируют очевидцев местные паблики.

Вскоре в соцсетях появились кадры пожара, который, по сообщениям российских источников, зафиксировали в районе установки АВТ-6, которая, вероятно, расположена на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Также отмечается, что еще один беспилотник не смог попасть в установку изомеризации пентан-гексановой фракции — по версии российских источников, его остановила антидроновая сетка.

Официальных комментариев от местных властей или Министерства обороны РФ на момент публикации не поступало.