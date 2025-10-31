В России дроны ночью атаковали Владимирскую подстанцию и НПЗ в Ярославской области — видео
Взрыв в районе электроподстанции в российской Владимирской области, 31 октября 2025 года (Фото: Exilenova+ / Telegram)
В ночь на пятницу, 31 октября, дроны атаковали несколько российских регионов. Во Владимирской области поражена электроподстанция, в Ярославле — нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, пишет российский мониторинговый Telegram-канал Astra.
Опубликованные в Сети кадры свидетельствуют об ударе БпЛА по электроподстанции в поселке Энергетик Владимирской области РФ. В результате атаки возник пожар.
Владимирская подстанция мощностью 750 кВ, по данным украинского паблика Exilenova+, является одной из крупнейших и мощнейших в Европе. Она является стратегическим узлом Единой энергетической системы России и обеспечивает электроснабжение Центрального региона, включая Москву, Владимирскую, Нижегородскую и частично Ивановскую области.
Также дроны атаковали Ярославскую область. Местные жители сообщают о серии взрывов вблизи НПЗ Славнефть-ЯНОС, пишет Astra. В Сети также сообщается, что целью мог быть нефтеперерабатывающий завод Ярославнефтеоргсинтез.
Аэропорт Ярославль приостанавливал работу из-за угрозы БпЛА.
Ранее 31 октября сообщалось, что дроны атаковали Орловскую ТЭЦ в России. Губернатор российского региона подтвердил повреждение систем электроснабжения.