Главное управление разведки Минобороны Украины 31 октября взорвало в Московской области нефтепровод Кольцевой, который транспортировал топливо и обеспечивал российскую армию ресурсами для ведения войны в Украине, говорится в сообщении ГУР в субботу, 1 ноября.

В результате операции разведки уничтожены все три нити нефтепродуктопровода, которые взорвались одновременно. Кольцевой выведен из строя, сообщает ГУР.

❗️На Московщині внаслідок операції ГУР знищено три нитки нафтопродуктопровода “Кольцевой”, який забезпечував армію РФ pic.twitter.com/uGOW4dM1MN — NV (@tweetsNV) November 1, 2025

Разведка называет объект сверхважным для государства-агрессора, которое транспортировало по нему бензин, дизель и авиационное топливо. Нефтепровод расположен в Раменском районе Московской области.

В разведке рассказали что он был защищен антидроновой сеткой и охранялся военными. После взрывов на место направили спецслужбы и ремонтные бригады РФ.

Длина магистрального нефтепровода Кольцевой составляет 400 километров. По нему транспортировали топливо с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. По данным ГУР, ежегодно Кольцевой мог перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2, 8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.

Ранее сообщалось, что вечером 31 октября в городе Жуковский в Подмосковье было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, в Сети писали об атаках дронами на энергетические объекты российского региона. Власти подтверждали «аварию» в системе.