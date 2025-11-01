Взорвались все три нити: ГУР вывело из строя нефтепровод в Московской области РФ — видео
В Московской области взорвался нефтепровод Кольцевой, транспортировавший горючее с НПЗ трех регионов РФ (Фото: Скриншот видео / ГУР МО)
Главное управление разведки Минобороны Украины 31 октября взорвало в Московской области нефтепровод Кольцевой, который транспортировал топливо и обеспечивал российскую армию ресурсами для ведения войны в Украине, говорится в сообщении ГУР в субботу, 1 ноября.
В результате операции разведки уничтожены все три нити нефтепродуктопровода, которые взорвались одновременно. Кольцевой выведен из строя, сообщает ГУР.
Разведка называет объект сверхважным для государства-агрессора, которое транспортировало по нему бензин, дизель и авиационное топливо. Нефтепровод расположен в Раменском районе Московской области.
В разведке рассказали что он был защищен антидроновой сеткой и охранялся военными. После взрывов на место направили спецслужбы и ремонтные бригады РФ.
Длина магистрального нефтепровода Кольцевой составляет 400 километров. По нему транспортировали топливо с Рязанского, Нижегородского и Московского нефтеперерабатывающих заводов. По данным ГУР, ежегодно Кольцевой мог перекачивать до 3 млн тонн авиационного топлива, до 2, 8 млн тонн дизтоплива и до 1,6 млн тонн бензина.
Ранее сообщалось, что вечером 31 октября в городе Жуковский в Подмосковье было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии, в Сети писали об атаках дронами на энергетические объекты российского региона. Власти подтверждали «аварию» в системе.