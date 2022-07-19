Защитники Украины сбили российский Су-35 над Херсонской областью

19 июля, 21:00
Сбитый российский Су-35 в Харьковской области (фото от 3 апреля 2022 года) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Сбитый российский Су-35 в Харьковской области (фото от 3 апреля 2022 года) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Подразделение зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ сбило российский истребитель — вероятно, Су-35 — в районе Новой Каховки вечером во вторник, 19 июля.

Об этом сообщает Командование ВС ВСУ в Facebook.

«Истребитель пытался атаковать штурмовики Воздушных Сил ВС Украины. Есть визуальное подтверждение сбивания самолета, пилот катапультировался», — сказано в сообщении.

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За сутки защитники Украины из Воздушных Сил также сбили пять вражеских беспилотников.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 220 самолетов, 188 вертолетов, 693 беспилотника и 167 крылатых ракет.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат 10 июля говорил, что российские оккупанты уже два с половиной месяца не входят в зону действия противовоздушной обороны Украины, опасаясь быть сбитыми.

Если бы мы не готовились к войне, у нас бы сейчас не было воздушных сил – Юрий Игнат

https://www.youtube.com/embed/mXU2wuCxxlY
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Истребитель ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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