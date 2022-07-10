Вражеская авиация уже 2,5 месяца не заходит в зону действия украинской ПВО — Воздушные силы 10 июля, 11:16 Системы ПВО Украины (Фото:defence-ua.com)

Оккупанты используют авиацию только на передовой, потому что не хотят быть сбитыми.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Враг изменил тактику применения своей авиации. Мы все видим крылатые ракеты, которые летают, большинство из них советского производства. То есть мы понимаем, что запасы тают. Мы не можем утверждать, что они экономят. Вероятно, что так. Тактика в течение 2,5 месяца остается такой, какой была, — они действуют из-за пределов территории Украины, они не входят в зону нашей противовоздушной обороны, потому что не хотят быть сбитыми», — сказал он.

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По словам Игната, оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения.

"Там работают вражеские вертолеты и ударная авиация, которая наносит удары непосредственно в близости к боевым действиям", — добавил он.

Он также отметил, что украинская авиация также задействована на линии фронта.

"Наша ударная авиация - бомбардировщики, штурмовики, вертолеты армейской авиации ежедневно работают на линии фронта, а также в глубине обороны противника, нанося удары по войскам, по технике, а также по тыловых пунктам управления, складам боеприпасов и так далее", — сказал он.

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