Украинский МиГ-29 сбил российский Су-35 над Херсонской областью

27 мая, 16:02
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Сбитый российский Су-35 в Харьковской области (фото от 3 апреля 2022 года) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Сбитый российский Су-35 в Харьковской области (фото от 3 апреля 2022 года) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35 в небе Херсонской области, сообщает Командование Воздушных Сил в Telegram.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Вражеский истребитель, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации, был сбит около 14:00 в пятницу, 27 мая.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 206 самолетов, 170 вертолетов, 503 беспилотника оперативно-тактического уровня, 115 крылатых ракет и не только.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область МиГ-29 Летчики ВВС Украины Истребители Российские самолеты Истребитель ВВС Украины Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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