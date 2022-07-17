Быстрое освобождение юга Украины. В Воздушных силах рассказали, что для этого нужно 17 июля, 11:03 По словам спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, для быстрого освобождения юга Украины нужно сочетание авиации и артиллерии (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ |)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ рассказал, что нужно для быстрого освобождения юга Украины от российской оккупации.



"Авиация в смеси с артиллерией действительно может помочь в быстром освобождении наших территорий", - сказал Игнат.

По его словам, у Украины есть штурмовая и бомбардировочная авиация, армейская авиация Сухопутных войск (ударные вертолеты и Ми-8, которые тоже боевые).

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«Это все у нас работает каждый день. Мы ежедневно наносим ракетно-бомбовые удары по противнику, истребители прикрывают это все с воздуха», — отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

В то же время, Игнат сказал, что если бы у Украины были современные американские самолеты с современным вооружением, особенно ракетным, радары, которые могут с воздуха уничтожать системы ПВО противника, находящаяся в Украине ударная авиация могла бы помогать продвижению наземных войск с как можно меньшими потерями.

«И здесь на передовую роль выходит наша артиллерия. Мы уже получили HIMARS, гаубицы M777, которые с помощью разведданных, беспилотных летательных аппаратов могут наносить ювелирные высокоточные удары», — добавил он.

23 июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.



Эту же дату как "более реальную" называла Медуза.

Между тем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что никаких дедлайнов в освобождении юга не может быть.

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