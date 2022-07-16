Когда Украина получит американские F-16 — объяснение Воздушных сил 16 июля, 10:32 Истребитель F-15 (Фото:Uttamo/flickr.com)

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ рассказал, когда Украина получит американские истребители F-16.



«На всех ступенях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего — прежде всего, это противовоздушная оборона, о которой мы с вами только что говорили. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F-15, F-16 или F-18) — это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах», — рассказал Игнат.

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Он подтвердил, что в Конгресс США внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16, однако добавил, что «это тоже небыстрый процесс в американском политикуме, должна пройти определенная процедура».

«Конгрессмен Кинзингер первым опубликовал [информацию об] этом визите пилотов, где они могли поговорить в неформальной обстановке. Пилоты рассказали о потребностях воздушных сил, а именно авиационных, чтобы прикрыть небо и чтобы эти самолеты могли помочь нам освобождать оккупированные территории. Поскольку упомянутый конгрессмен сам военный летчик, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и [они примут] единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ», — отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

15 июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что это косвенное подтверждение того, что Украина получит американские истребители как военную помощь для защиты от РФ, однако, когда именно это может произойти, пока сказать сложно.

По его словам, законопроект о подготовке украинских пилотов к работе на F-15 и F-16 — это уже «практическое воплощение закона о ленд-лизе».



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