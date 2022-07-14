«Авиация работает каждый день». Как уничтожают оккупантов и когда уменьшится угроза ракетных ударов рф — интервью со спикером Воздушных сил 14 июля, 20:25 Эксклюзив НВ Украинская авиация работает ежедневно — спикер командования Воздушных сил (Фото:Скриншот из видео Бригады тактической авиации г. Василькова)

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Радио НВ рассказал, какая противовоздушная оборона нужна Украине, чтобы минимизировать ракетные удары россии по мирным городам; как уничтожают вражескую авиацию и готовились ли к полномасштабному вторжению в роде войск, который он представляет.



— Вы находитесь в Виннице. Какова ситуация в городе сейчас?

— К сожалению, есть погибшие, раненые. Среди погибших есть и дети… Удар наносился из акватории Черного моря, противник выпустил около четырех ракет в нашем направлении. Две ракеты попали именно в Винницу, фактически в центр города, где отдыхают многие люди.

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Разумеется, приносим искренние соболезнования погибшим…

— Это страшная трагедия. Спрошу у вас как у представителя командования Воздушных сил: как вы думаете, сколько ПВО нужно Украине для того, чтобы украинские города чувствовали себя в безопасности?

— Чем больше, тем лучше, особенно в нашем случае. Потому что наша ПВО работает, конечно, но эффективнее будет работать более современная ПВО, которая предназначена именно для сбивания ракетных атак.

Наша противовоздушная оборона в большинстве своем заточена под сбивание таких воздушных целей, обладающих большей отражающей поверхностью. То есть радар их облучает и видны отражения. Что крылатые, что скоростные, что ракеты от оперативно-тактических комплексов все же малозаметны, поэтому не всегда удается их сбивать. Это очень сложная цель для нас.

Нужны, прежде всего, современные системы, которые способны поражать такие цели. Впрочем, хочется сказать, что даже имея в арсенале и такие средства, никто не гарантирует вам стопроцентный или даже большой процент попадания, потому что ракеты созданы прежде всего для того, чтобы обходить систему противовоздушной обороны — быть малозаметными, курсировать по очень низкой от земли траектории полета; они могут изменять курс, уходить в русло рек… Поэтому это сложные цели, особенно в данных условиях — по Воздушным силам в первые дни нанесли удар. И мы работаем сейчас в условиях войны — постоянно перемещаемся по скрытым позициям, поэтому это тоже доставляет нам сложности. Впрочем, сегодня все же две ракеты были сбиты, а это чьи-то спасенные жизни.

— Самые современные системы ПВО (к примеру, те же NASAMS, кажись, Соединенные Штаты нам пообещали в количестве двух штук), могут ли быть гарантией того, чтобы остановить Калибры, Искандеры?

— Предварительная информация, что [по Виннице выпустили] Калибр из акватории Черного моря. Там скорость 800 км [в час]. Искандер — это уже восемь тысяч и летят они по баллистической траектории — фактически из космоса и на огромной скорости опускаются в свою цель.

Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что таким высокотехнологичным вооружением обладают немногие страны мира и стоят за ним в очереди. Норвежский производитель передаст эти системы. Когда будет возможность обнародования, сколько именно штук, это будет обнародовано. Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, а определенные машины для зарядки, обнаружения целей и для обслуживания комплексов.

Мощности производителей тоже не безграничны, и мы должны это понимать. Что касается и NASAMS, и IRIS-T, которые нам уже обещают передать, это не столь быстрый процесс. Все будет происходить, к сожалению, постепенно и не так быстро, как нам этого хотелось бы уже сегодня.

— Знаем, что Россия на территории Украины несет огромные потери. Никогда в ее истории таких потерь не было. Если говорить о Воздушных силах, то появилась информация о том, что более 200 вражеских самолетов и 188 вертолетов были уничтожены. Насколько это серьезная потеря для них? Потому что 200 самолетов — это очень много.

— У них очень много самолетов, кроме этих 200, которые уже сбиты. В их арсенале было сосредоточено около 700 летательных аппаратов (это самолеты и вертолеты) накануне вторжения вокруг территории Украины на разных аэродромах базирования.

Процент уничтоженных уже весьма значителен, и это заставило их изменить тактику применения своей авиации в, как они говорят, «военной операции» — в этом варварском нападении на Украину.

Теперь авиация противника в большинстве своем действует на расстоянии, потому что наша противовоздушная оборона сбила большое количество [целей], а это современные самолеты — СУ-34, СУ-30, СУ-35, СУ-25; вертолеты К-52 и другие.

Что касается беспилотных аппаратов — речь уже идет о 650 [штуках]. Потому они изменили свою тактику и действуют за ограничениями. Правда, авиация противника (штурмовая авиация и вертолеты) все же на переднем крае, как и наша авиация, тоже действует, потому что это авиация поля боя, которая должна быть на передовой. Они не залетают, потому что понимают, что будут уничтожены, поэтому наносят такие коварные удары ракетами морского, наземного и воздушного базирования.

— В июне вы писали о том, что пилоты Воздушных сил были в гостях у конгрессмена США Адама Кинзингера. Он внес законопроект об обучении украинских военных летчиков на американских истребителях. Наверное, с июня у вас есть какие-нибудь апдейты? Сможем ли мы получить эти истребители и о каких сроках идет речь?

— Пока что апдейтов нет. На всех уровнях власти ведутся переговоры с нашими партнерами по реализации всего — в первую очередь это противовоздушная оборона, о которой мы с вами только что говорили. Обучение пилотов и получение авиационных платформ (самолеты F15, F16 или F18) — это уже будут решать, возможно, в более закрытых кругах.

Что касается законопроекта: да, он представлен. Но мы понимаем, что это тоже не слишком быстрый процесс в американском политикуме, ведь должна проходить определенная процедура.

Конгрессмен Кинзингер первым опубликовал [информацию о] этом визите пилотов, где они могли поговорить в неформальной обстановке. Пилоты рассказали о потребностях Воздушных сил, а именно авиационных, чтобы прикрыть небо и чтобы эти самолеты могли помочь нам освобождать оккупированные территории. Поскольку упомянутый конгрессмен сам является военным летчиком, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме найдется понимание, и [они примут] единственно правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ.

— Мы сейчас говорим о частичных контрнаступательных действиях Вооруженных сил Украины на юге. Вы являетесь специалистом в этой области? Как вы считаете, возможно ли масштабное контрнаступление без авиации?

— Затрудняюсь ответить на этот вопрос. У нас есть авиация. Нельзя сказать, что у нас ее нет.

У нас есть штурмовая и бомбардировочная авиация, есть армейская авиация Сухопутных войск (это вертолеты и ударные, и Ми-8, которые тоже боевые). Это все у нас работает каждый день. Мы ежедневно наносим ракетно-бомбовые удары по противнику, истребители прикрывают это все с воздуха.

Но надо с пониманием относиться к тому, что будь у нас современные американские самолеты, оборудованные современным вооружением, особенно ракетным; радары, которые могут с воздуха уничтожать системы ПВО противника, для того, чтобы уже имеющаяся у нас ударная авиация, наши СУ-шки могли помогать продвижению наземных войск, чтобы они несли как можно меньшие потери. И здесь ведущая роль отведена нашей артиллерии. Мы уже получили HIMARS, гаубицы M777, которые с помощью разведданных, беспилотных летательных аппаратов могут наносить ювелирные высокоточные удары.

Авиация совместно с артиллерией может помочь в быстром освобождении наших территорий.

— Есть очень противоречивые данные относительно того, готовились ли мы к широкомасштабной войне или нет. С одной стороны, имеются сведения того, что уничтожено много нашей инфраструктуры, которой пользовались Воздушные силы. С другой стороны, есть заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка о том, что были созданы муляжи наших самолетов. По вашим наблюдениям, готовились ли мы к тому, что случилось 24 февраля?

— Буду говорить о Воздушных силах. Безусловно, ВВС разрабатывали сценарии — планы А, В, С были прописаны. Если бы мы не готовились, то у нас бы уже не было воздушных сил.

В 2014 г. были подписаны Минские договоренности, где было запрещено использовать как артиллерию, так и боевую авиацию. И это было как раз то время, когда мы смогли восстановить многие борта авиационной техники, подготовить летчиков к определенному уровню — тому классу, чтобы нести боевые дежурства. Учений было немало — десятки ежегодно и больших, и поменьше. Это двусторонние командно-штабные учения, стратегические командно-штабные, а также обучения с нашими международными партнерами. В ходе этих учений мы на полигоне сбивали цели, имитирующие крылатые ракеты и советские беспилотники Рейс, которые есть у нас на вооружении. Воздушные силы отрабатывали задачи, выполняющие сегодня по сбитию крылатых ракет.

Другие проходившие учения — это выход из-под удара. В ночь на 24 февраля было понятно, что война неизбежна, но никто не ожидал, что это будет в таких масштабах. Никто даже не представлял, на что способна путинская россия, которая нанесет такой массированный ракетный удар. Первыми целями стали аэродромы, наши радиолокационные подразделения, а также зенитно-ракетные войска. Впрочем, к этому сценарию готовились и уверенно вышли из-под удара — сохранили технику, людей. Конечно, не все удалось спасти. Затем переформатировались, заняли боевые позиции, начали выполнять задачи и уничтожать оккупантов.

Безусловно, готовились, потому что с таким соседом необходимо быть готовыми к любым сценариям.

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