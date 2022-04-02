США отправит Украине средства защиты от химического оружия

2 апреля, 06:14
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Украина получит спасательные средства и материалы, заявила Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украина получит спасательные средства и материалы, заявила Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США предоставят Украине средства защиты в случае, если Россия применит химическое или биологическое оружие во время войны в Украине.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Украина получит спасательные средства и материалы сообщает Reuters.

По ее словам, поставки предоставлены в свете предупреждений США и других стран о том, что РФ может развернуть такое оружие и, возможно, планирует операцию «под чужим флагом», чтобы получить повод для его применения.

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Белый дом создал группу экспертов, чтобы спланировать, как реагировать, если Москва все же развернет какое-либо оружие массового уничтожения — химическое, биологическое или ядерное.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Россия может применить химическое оружие во время войны с Украиной.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается создать повод для применения химического оружия.

Президент Джо Байден назвал такую угрозу реальной и заявил, что США «дадут ответ», если российский диктатор Владимир Путин решится на такой шаг.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Российская агрессия Джен Псаки Химическое оружие Война России против Украины Биологическое оружие

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