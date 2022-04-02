Украина должна быть готова к применению Россией химического оружия — Данилов 2 апреля, 02:41 Цей матеріал також доступний українською Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Россия может применить химическое оружие во время войны с Украиной.



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В эфире телемарафона украинских телеканалов он напомнил, что РФ применяла его в свое время в Сирии вопреки запрету всех международных институтов об его использовании.

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«У нас есть ясное осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы», — добавил Данилов.

По его словам, украинская медицина прошла определенное обучение на этот счет, хотя выразил надежду, что до этого не дойдет.

Ранее НВ сообщал, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ пытается создать повод для применения химического оружия.

Президент Джо Байден назвал такую угрозу реальной и заявил, что США «дадут ответ», если российский диктатор Владимир Путин решится на такой шаг.



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