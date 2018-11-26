СМИ опубликовали фамилии захваченных Россией украинских военнослужащих

Редакция ТСН опубликовала список украинских военных моряков с кораблей Бердянск, Никополь и Яны Капу, захваченных Россией в Керченском проливе.

В перечне ТСН - 18 фамилий, хотя по данным россиян, было задержано 24 военнослужащих. Журналисты отмечают, что некоторые лица были включены в состав экипажей дополнительно.

Малый бронированный артиллерийский катер Бердянск

Командир - лейтенант Роман Мокряк (1986 г.р.)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

Старший матрос Андрей Артеменко (1994 г.р.)

Матрос Андрей Эйдер (1999 г.р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь

Командир - старший лейтенант Богдан Небылица (1994 г.р.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

Старший матрос Андрей Опрыско (1971 г.р.)

Рейдовый буксир Яны Капу

Командир - старшина 1 статьи Олег Мельничук (1995 г.р.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

Капитан 3 ранга Владимир Лесовой (1984 г.р.)

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