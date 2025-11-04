Заместитель начальника 6-го Центра рекрутинга СБС, рассказал, кто хочет к ним присоединиться и кого они набирают

Об открытии 15 тысяч вакансий в Силах беспилотных систем их командующий Роберт Бровди Мадьяр объявил 30 октября (Фото: Кадр видео Сили безпілотних систем ЗС України via Facebook)

Заместитель начальника 6-го Центра рекрутинга Сил беспилотных систем, майор Андрей Горовой в интервью Radio NV рассказал, кто хочет присоединиться к этому роду войск и кого они сейчас набирают.

«На сегодня примерно две с половиной тысячи человек изъявили желание присоединиться к нам. И сейчас мы обрабатываем эти заявки. Эти заявки состоят из гражданских людей. И даже из гражданских людей, которые желают вернуться из-за границы. Это военные, которые хотят перевестись. И это люди, которые находятся в статусе СЗЧ, которых мы принимаем согласно тому законодательству, нормативно-правовой базы, которая есть в Украине сейчас», — заявил Горовой в эфире Radio NV.

Он также рассказал, что экипажи беспилотников — это не только пилоты, но и водители, люди, отвечающие за безопасность экипажей. Кроме того, в СБС есть должности делопроизводителей и в области обеспечения.

«Для этого (чтобы служить в СБС — ред.) не надо заканчивать какие-то специальные курсы, где-то быть суперпрофессиональным специалистом, в гражданской жизни имею в виду. Медики, повара, инженеры, строители, сантехники, ITшники, начиная от программистов Python, Java, дата-аналитики, бизнес-аналитики, BI-аналитики, DevOps — очень много [должностей]. Кроме того, еще набираем креативные должности операторов, режиссеров монтажа, людей, которые работают с 2D, людей, которые работают с 3D. То есть перечень очень большой. И сейчас именно то время, когда можно найти себе классную должность в классных, действенных командах», — заверил заместитель начальника 6-го Центра рекрутинга СБС.

30 октября командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди Мадяр объявил масштабный набор добровольцев в подразделение. Всего открыто более 15 тысяч вакансий.

По его словам, кандидаты могут самостоятельно выбрать место службы и специальность, а также пройти обучение по управлению беспилотниками. Добровольцам обещают обеспечение необходимым снаряжением.

Мадяр также отметил, что за пять месяцев существования Силы беспилотных систем ликвидировали около 30 тысяч оккупантов и уничтожили или поразили более 100 тысяч целей врага.

Ожидается, что после завершения набора доля Сил беспилотных систем составит около 5% от общей численности Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые объявил о создании Сил беспилотных систем (СБС) 6 февраля 2024 года. В тот же день он поручил Кабинету Министров и Генеральному штабу интегрировать их в структуру Вооруженных Сил Украины как отдельный род сил.

По словам главы государства, такое решение было принято с целью более эффективного планирования боевых операций, улучшения логистики и расширения производства дронов.

3 июня в СБС назначили нового командующего. Им стал майор ВСУ Роберт Мадяр Бровди. До этого СБС возглавлял Вадим Сухаревский, который командовал Силами беспилотных систем с момента их создания.

20 июня СБС сообщили о создании группировки, которая объединит все части рода сил.