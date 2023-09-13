Взрывы в Севастополе: Украина могла поразить российскую подводную лодку и десантный корабль — OSINT-аналитики

13 сентября, 10:07
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Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Телеграм)

Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Телеграм)

OSINT-аналитики предполагают, что в результате удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном Севастополе Украина могла поразить российскую субмарину и десантный корабль.

Об этом в среду, 13 сентября, сообщили авторы канала OSINTtechnical в Twitter.

«Похоже, сегодня утром украинские войска успешно поразили сухие доки Севастопольского судостроительного завода, которые, вероятно, были заняты российской субмариной класса Kilo и десантным кораблем (класса — ред.) Ropucha», — предполагают аналитики, которые подтвердили геолокацию пожара после взрывов в Севастополе.

Видео дня

OSINTtechnical/Twitter
Фото: OSINTtechnical/Twitter

Как свидетельствуют спутниковые фото, именно такой корабль и субмарина могли находиться в Севастопольском судоремонтном заводе.

МТ Anderson/Twitter
Фото: МТ Anderson/Twitter
MT Anderson/Twitter
Фото: MT Anderson/Twitter

Автор профильного блога Covert Shores и OSINT-аналитик H I Sutton, эксперт по вопросам военно-морских сил, подводных и надводных лодок отмечает, что десантный корабль класса Ropusha может быть серьезно поврежден. Он отметил, что на фотографиях можно увидеть, как корабль горит.

По его данным, также могла быть повреждена улучшенная субмарина класса Kilo, которая могла быть носителем ракет Калибр.

https://twitter.com/RALee85/status/1701788035719868874

В то же время российский Telegram-канал Shot сообщает, что в Севастополе была повреждена дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону класса КіІо и большой десантный корабль Минск.

Класс КіІо — классификация НАТО для российских подводных лодок Палтус и Варшавянка.

Класс Ropucha — классификация НАТО для российских больших десантных кораблей проекта 775.

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В среду, 13 сентября, Министерство обороны России подтвердило взрывы на судоремонтном заводе в оккупированном Крыму. Там выдали свою версию об атаке, заявив о повреждении двух кораблей, «находящихся на ремонте». Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил о 24 пострадавших.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Крым Севастополь Корабль Боевые корабли Минобороны РФ Субмарина Черноморский флот РФ Спутниковые фото Война России против Украины

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