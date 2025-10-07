«Девять самолетов долетело до Москвы». Касьянов ответил спикеру ГПСУ на критику результативности его подразделения

Майор ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов в интервью Radio NV ответил спикеру Госпогранслужбы Андрею Демченко, который заявил, что подразделение Касьянова расформировали из-за его неэффективности.

«Могу сказать, что спикер ГПСУ ни разу не присутствовал на наших военных операциях и сам не исследовал это все. То, что кто-то ему это написал, мы понимаем», — сказал Касьянов в эфире Radio NV.

Специалист по аэроразведке заверил, что каждый раз после выполнения задания его подразделение писало отчеты и собирало информацию о поражении целей.

«Беспилотники летают очень далеко — от 300 до 700 километров, и, конечно, там у нас нет каких-то средств, чтобы посмотреть, как FPV показывают, как они летают, поражают цели, это невозможно. Есть данные из соцсетей, есть данные разведки, официальные заявления врага, допустим, о закрытии аэропортов. Если наши самолеты где-то рядом летают, они закрывают аэропорты», — объяснил Касьянов.

Он отметил, что каждый час простоя аэропортов — это около 200 тысяч долларов прямых убытков для России, и есть также косвенные убытки.

«Например, 11 марта 2025 года была большая совместная акция Сил обороны, когда на Москву летело около 400 украинских ударных беспилотников разных типов. И ни один из них не долетел до Москвы ближе, чем за 70 километров, все были сбиты. [Вокруг] Москвы очень мощная ПВО, даже не знаю, с чем сравнить. Нигде в мире нет такой ПВО, как вокруг Москвы. В тот день мы не летали, а летали 14 марта, когда применили 24 своих самолета. Девять из них долетели до Москвы, три долетели до центра города. Если сравнить стоимость: 400 беспилотников, скажем, по 50 тысяч долларов минимум, это где-то 20 миллионов долларов. У нас 24 самолета при стоимости в среднем шесть тысяч долларов. Это несопоставимые цифры», — рассказал специалист по аэроразведке.

Касьянов заверил, что его подразделение в тот день подало отчет, собрав информацию о закрытии аэропортов, использовании ПВО и достижении целей.

«Мы посчитали, что где-то на 147 миллионов долларов мы нанесли ущерб врагу. Я думаю, это хороший результат», — заявил он.

Специалист по аэроразведке отметил, что его подразделение осуществило и другие успешные акции.

«Например, мы останавливали брянский завод Кремний Эл, который производит электронику для Минобороны, чипы для ракет, для Искандеров, крылатых ракет, самолетов. Мы своими ударами останавливали завод дважды. Один раз аж на два месяца», — сообщил Касьянов.

Он пообещал обнародовать отчеты подразделения в интернете, чтобы «бороться с этой ложью».

Заявление Касьянова о ликвидации его роты беспилотных комплексов и реакция на него

3 октября Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов подчеркнул, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым и продолжается поиск решения конфликта.

«Вы не втянете меня в публичный ср*ч вокруг пограничного отряда Касьянова. Прошу не увлажняться „черноротым“, а вменяемых людей прошу услышать: все не просто или черно-бело», — подчеркнул Мадяр.

Он добавил, что ему есть что сказать, но не публично, и отметил, что для того, чтобы разобраться, нужно время.

Он также заверил, что «большая часть ответа на вопрос от общества относительно возможного перехода группы Касьянова в СБС зависит именно от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать».

6 октября представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что расформирование подразделения Касьянова состоялось из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил он.

По словам Демченко, подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года.

Штатная численность подразделения сначала составляла более 40 военнослужащих. Позже штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

Демченко уточнил, что в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов, средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. Во время взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Он заявил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.