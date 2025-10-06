— Мы увидели, как Роберт Мадьяр Бровди, который является командующим Сил беспилотных систем, прокомментировал ту ситуацию, которая сложилась вокруг вашего подразделения. Процитирую его: «Вменяемых людей прошу услышать, все не просто или черно-бело. Относительно отряда господина Касьянова есть что сказать, но точно не на публику. Помимо прочего, чтобы быть содержательным, надо разобраться, на это нужно время. Ищем решение». Я так понимаю, что был разговор с командующим Сил беспилотных систем Мадьяром. О чем он был?

— Был разговор, он был еще давно, месяц назад, когда мы видели, что нам не дают работать. Нам даже БР (боевое распоряжение — Ред.) не подписывали и не были заказы на самолеты, которые мы производим. Они заканчиваются, БР нет, или они отменяются — поэтому уже была напряженная ситуация, и мы искали какие-то решения для того, чтобы перейти, если мы не нужны в ГПСУ, в другую структуру, чтобы продолжить воевать. Простое дело: мы же военные, добровольцы, мы воюем.

Поэтому был разговор с Мадьяром, был разговор с различными подразделениями, с командирами, был разговор с различными силовыми структурами — не только ВСУ. Мы просто разговаривали с людьми, которых мы знаем, профессионально разговаривали, предлагали, как мы видим наше развитие дальше, что мы можем делать, как мы будем вместе воевать.

Здесь все правильно, я очень благодарен Мадьяру за те слова, что он написал. Он мог просто промолчать, но он написал, что да, есть такой разговор, он заинтересован в профессионалах. И это очень хорошо. Я очень понимаю его слова. Он написал, что не хочет влезать в какую-то политику. Я тоже не хочу, меня просто втягивают в эту политику, потому что никакого решения нет, и президент [Владимир Зеленский] нас не слышит. А только он сейчас может решить этот вопрос, потому что нашего подразделения уже фактически не существует. Люди остались пока что, их отправляют в другие подразделения ГПСУ. Все сломано, все размародерено. Никто с нашими самолетами работать не сможет, потому что только мы знали, как это делается, потому что это мы сами разрабатывали свои самолеты. Они очень интеллектуальные и требуют очень интеллектуальных людей, которые могут направлять их на цели.

Сейчас есть примерно более 20 бригад и структур, которые готовы нас взять к себе — и в структурах СБС, и не только. Есть разные бригады, не буду их называть, чтобы не подставлять людей. Мы готовы дальше работать. Нужно просто решение президента. Я ожидаю этого решения постоянно. Я слушаю новости и пытаюсь услышать, что президент принял такое решение, вмешался в ситуацию, позорную ситуацию, когда эффективное боевое подразделение просто ликвидируют.

— Юрий, а почему вы считаете, что именно президент Зеленский должен это решить? Мы понимаем, что есть несколько звеньев, в частности в рамках Вооруженных сил Украины, есть Генштаб. Почему вы считаете, что именно президент Владимир Зеленский должен решать эту ситуацию?