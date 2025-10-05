«Все не просто или черно-бело». Мадяр отреагировал на намерения Касьянова выйти с протестом на Майдан из-за расформирования подразделения

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Мадяр Бровди заявил, что находится на связи с офицером Вооруженных Сил Украины, основателем общественного опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрием Касьяновым , продолжается поиск решения.

Об этом говорится в заявлении Бровди, опубликованном в воскресенье, 5 октября, на его страницах в соцсетях.

«Вы не втянете меня в публичный ср*ч вокруг пограничного отряда Касьянова. Прошу не увлажняться „черноротым“, а вменяемых людей прошу услышать: все не просто или черно-бело», — подчеркнул Мадяр.

Он добавил, что ему есть что сказать, но не публично, и отметил, что для того, чтобы разобраться, необходимо время.

«И господин Касьянов об этом знает. Потому что мы с ним уже на связи. Ищем решение, с момента, как он поднял суматоху: вчера, позавчера, в последний раз — минут двадцать назад, и точно не в качестве переговорщика, но заинтересованного профессионально, что подтверждено конкретными шагами», — написал командующий СБС.

Он также заверил, что «большая часть ответа на вопрос от общества относительно возможного перехода группы господина Касьянова в СБС зависит именно от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его Команды реально работать».

Роберт Бровди подчеркнул, что они с Касьяновым четко определили порядок действий. Без ссор и конструктивно.

«И это было обсуждено и подкреплено конкретными действиями до „картонных“ забастовок и анонсированного Майдана», — подчеркнул командующий СБС ВСУ.

Мадяр добавил, что объявленного протеста не поддерживает, но сохраняет терпение и действует согласно договоренностям.

3 октября офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«В этом я вижу просто уничтожение боевого подразделения, которое имеет огромные успехи, я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.