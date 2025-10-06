Резонанс вокруг «подразделения Касьянова». В ГПСУ объяснили, почему расформировали роту ударных беспилотных комплексов

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что расформирование подразделения офицера и основателя бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрия Касьянова произошло из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

Демченко в комментарии УП заявил, что решение о расформировании подразделения вызвано именно «оценкой задач».

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил он.

Представитель ГПСУ рассказал, что подразделение, о котором говорит Касьянов, введено в штат одного из пограничных отрядов в апреле 2024 года.

Штатная численность подразделения сначала составляла более 40 военнослужащих. Позже штат подразделения увеличили до 100 военнослужащих.

Демченко уточнил, что в течение периода существования в составе ГПСУ подразделением для поражения вражеских целей применено 560 единиц беспилотных комплексов. Средняя стоимость которых составляет 252 тысячи гривен.

В течение 2025 года, было осуществлено 12 выездов, во время которых использовано 299 БпЛА.

Он также добавил, что пограничным ведомством для обеспечения подразделения организовано аренду необходимых помещений, обеспечено вооружением и средствами защиты, 11 единиц транспортных средств (кроме этого были еще как 3 автомобиля с волонтерской помощью), ГСМ (только в 2025 году) более 6 тонн, радиостанции — портативные и автомобильные, Starlink, ноутбуки, планшеты.

«В то же время, по результатам применения, ни разу не было подтверждения о поражении определенных военных и военно-промышленных объектов врага. Во время взаимодействия с органами военного управления, данные о поражении определенных вражеских целей также не подтверждены», — отметил Демченко.

Он также сообщил, что личный состав усилит другие боевые подразделения ведомства, исключительно по своей специальности. Они продолжат службу в подразделениях разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

«Также отмечу, пока от других составляющих Сил безопасности и обороны в Государственную пограничную службу Украины не поступало ходатайств о переводе подразделения из состава пограничного ведомства в другие военные формирования», — прокомментировал Демченко.

5 октября командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадьяр) Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым, идет поиск решения конфликта.

3 октября офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его рота ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины была ликвидирована по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

«Я вижу диверсию, саботаж и государственную измену», — подытожил он.

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.