«Получили объективную информацию». Глава ГПСУ пообщался с военными подразделения Касьянова

Глава Государственной пограничной службы Украины генерал-лейтенант Сергей Дейнеко в понедельник, 6 октября, встретился с военнослужащими расформированной роты ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ и ответил на их вопросы.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Он отметил, что встреча была проведена для того, чтобы военные получили объективную информацию из первых уст и для нивелирования манипуляций, которые распространяются в последнее время по поводу этой темы.

Дейнеко, как отметил спикер ГПСУ, рассказал военным о причинах расформирования подразделения и о том, где они будут задействованы в дальнейшем.

Глава Госпогранслужбы рассказал, что военных направят в другие боевые подразделения ведомства разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, где они будут занимать должности по своей профессиональности.

Дейнеко также отметил, что любые заявления о том, что военных из расформированного подразделения будут отправлять на штурмы, являются откровенной ложью.

Военнослужащие в свою очередь, по словам Демченко, отметили, что получили от председателя ГПСУ исчерпывающие ответы и отметили, что на них не осуществляется давление.

3 октября офицер ВСУ, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его роту ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда ГПСУ ликвидировали по приказу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В комментарии Украинской правде Касьянов, который занимает в подразделении должность на уровне командира взвода, рассказал, что директиву о ликвидации зачитали военным утром.

По его словам, в директиве указано, что подразделение расформировывают «в связи со служебной необходимостью».

Касьянов отметил, что его подразделение имело хорошие успехи и достижения в боевой работе, поэтому «объективных оснований для его ликвидации нет».

5 октября Юрий Касьянов сообщил, что собирается выйти на Майдан, чтобы быть услышанным президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди заявил, что находится на связи с Касьяновым для поиска решения конфликта.

6 октября Андрей Демченко в комментарии УП отметил, что расформирование подразделения Касьянова произошло из-за отсутствия результативности при выполнении задач.

«Высокую результативность своему подразделению определял только сам Касьянов, однако никто другой этого подтвердить не может ни в рядах Государственной пограничной службы Украины, ни из других органов военного управления», — заявил спикер ГПСУ.