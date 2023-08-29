С Роботиного эвакуировали всех гражданских 29 августа, 20:55 Украинские военные в Работино (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Из освобожденного от российской оккупации села Работино в Запорожской области эвакуировали всех гражданских.

Об этом сообщил первый замглавы Запорожской ОВА Руслан Мовчан в эфире телемарафона.

По словам Мовчана, до оккупации в селе проживало около 500 человек.

Когда населенный пункт был захвачен россиянами, там проживало около 10 человек.

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Работино — село в Запорожской области, которое россияне оккупировали в марте 2022 года. Оно расположено на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От Роботино до него около 20 км, а дальше расположен город Мелитополь.

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими военными села Работино Запорожской области.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ сейчас предположительно продвигаются через самый сложный участок оборонных позиций российских оккупантов и приближаются к удару по следующей линии.