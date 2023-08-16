«Дальше — победа». Морпехи показали, как освобождали Урожайное — видео 16 августа, 14:02 Украинские военные освободили Урожайное от российских оккупантов (Фото:Скриншот видео 35 ОБрМП/Facebook)

Украинские военные показали, как освобождали поселок Урожайное в Донецкой области от российских оккупантов. Видео обнародовали в среду, 16 августа.

Бойцы рассказали, что населенный пункт отвоевали военные 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами 38-й отдельной бригады морской пехоты. Также в освобождении Урожайного принимали участие другие подразделения Сил обороны.

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«Дальше будет. Дальше — победа. Слава Украине! Героям Слава!» — говорят бойцы, развернув сине-желтый флаг.

Урожайное — поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Несколько дней назад российские «военкоры» заявляли, что армия РФ отступила оттуда. Также это зафиксировано на карте DeepState, однако от украинского командования официального подтверждения не было.



Вскоре замминистра обороны Анна Маляр подтвердила успехи Сил обороны в поселке, а 16 августа заявила о его освобождении. В Генштабе сообщили, что ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям оккупантов, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.



Инфографика: NV