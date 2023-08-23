Бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в Работино 23 августа, 19:18 Роботино (Фото:47 отдельная механизированная бригада)

В среду, 23 августа, бойцы 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино на одном из самых горячих направлений — Мелитопольском.

Также бойцы уточнили, что флаг с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Это произошло в день Государственного флага Украины.

Залужный также опубликовал видео, как украинские военнослужащие устанавливают флаг Украины в населенном пункте.

Видео дня

Контрнаступление ВСУ: последние новости

В Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские защитники «шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед».



Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.



По данным Financial Times, Украина сменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и добиваются ощутимых результатов.