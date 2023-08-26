«До Токмака — менее 20 км». Залужный знает, как вести наступление — Гетьман об успехах ВСУ на юге и атаках россиян на купянском направлении 26 августа, 13:24 NV Премиум Украинский военнослужащий держит беспилотник FPV в Запорожской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в интервью Radio NV рассказал о результативном наступлении Сил обороны Украины на юге и безуспешных атаках оккупантов на купянском направлении.

— Начнем мы с заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который говорит о том, что украинские бойцы, похоже, прорвали первую линию обороны российских военных в Запорожской области и сейчас расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак. Действительно ли видим качественное изменение хода боевых действий на юге Украины?

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— Есть даже официальная информация о том, что мы уже полностью контролируем Роботино. Можно посмотреть на карте боевых действий. Там Новопрокоповка, Сладкая Балка, Ильченково. От этого места, где мы сейчас находимся, до Токмака 15−18 километров.

Токмак — это важный пункт на нашем пути в Мелитополь.

Вокруг Токмака тоже построены круговые оборонительные сооружения. Он как будто в таком кольце оборонительном.

Можно доверять господину Милли, если он говорит, что [Силы обороны] прорвали первую линию и вышли на вторую линию.

Инфографика: NV

Что бы не рассказывали россияне, все же, по разной информации, вторая-третья, пятая-десятая линии не такие мощные, как была первая линия. Россияне, когда обороняли именно первую линию, они с тыла, со вторых, третьих линий стягивали войска, чтобы не дать нам сделать этот прорыв.