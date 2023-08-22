Украинские бойцы зашли в Работино и эвакуируют жителей, идут бои — фото, видео 22 августа, 10:02 Украинские военные, которые зашли в Работино организовали эвакуацию местных гражданских (Фото:Анна Маляр)

Украинские бойцы 47-й отдельной механизированной бригады с боем вошли в село Работино Запорожской области. Они выполняют плановую боевую работу.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во вторник, 22 августа.

«Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны оккупантов», — заявили военные.



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По словам Маляр они выполняют плановую боевую работу и уничтожают россиян. В ответ те непрерывно обстреливают Работино из артиллерии. Продолжаются бои.

Военные организовали эвакуацию местных жителей на боевых машинах пехоты Bradley. В Минобороны показала первые фото.

Фото: Анна Маляр

«Полтора года ждали ВСУ. Мы схватили вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь — самое ценное. А потом эти ребята из 47-й бригады вывезли нас на танке», — рассказали местные.



Фото: Анна Маляр

Фото: Анна Маляр

Ранее в Генштабе подтвердили успех ВСУ в направлении Работино, заявив, что бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Они продолжают наступать на Мелитопольском направлении.

16 августа Минобороны сообщило об освобождении Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

