Контрнаступление ВСУ: в ОК Юг прокомментировали освобождение Работино 29 августа, 09:33 Украинские военные в Работино (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Во вторник, 29 августа, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что освобождение Работино осуществляет, в том числе, и психологическое давление на врага.

Отвечая на вопрос о важности освобождения Работино, Гуменюк сказала, что важна деоккупация любого населенного пункта.

«Именно продвижение сил обороны — это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны — это тоже оружие», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

По ее словам, любой населенный пункт — это возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи своей обороны для того, чтобы не быть выбитыми оттуда и для того, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.

Работино — село в Запорожской области, которое россияне оккупировали в марте 2022 года. Оно расположено на автодороге из Орехова в оккупированный Токмак, который называют логистическим хабом армии РФ. От Роботино до него около 20 км, а дальше расположен город Мелитополь.

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила освобождение украинскими военными села Работино Запорожской области.

22 августа в Минобороны Украины заявили, что бойцы зашли в Работино Запорожской области, а на следующий день установили там сине-желтый флаг.

16 августа подтвердили освобождение Урожайного. Всего в июне Силы обороны отвоевали девять населенных пунктов на юге и востоке Украины, в июле — Старомайорское.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВСУ сейчас предположительно продвигаются через самый сложный участок оборонных позиций российских оккупантов и приближаются к удару по следующей линии.