ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонительных укреплений России — ISW 27 августа, 08:31 Украинские военные возле Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Силы обороны Украины, вероятно, сейчас продвигаются через самый сложный участок оборонительных позиций российских оккупантов и приближаются к удару по следующей линии.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 августа.

Как пишут аналитики, ссылаясь на украинские, американские и российские «источники», ВСУ достигли новых тактически значимых успехов на западе Запорожской области и, вероятно, продвигаются через «самую сложную серию подготовленных оборонительных позиций РФ». В частности, они упоминают публикацию Reuters, в которой агентство, ссылаясь на неназванного украинского командира, пишет, что Силы обороны на юге вошли в районы, где они столкнулись только с российскими «группами материально-технического обеспечения». Он ожидает, что дальнейшие прорывы со стороны Украины здесь будут легче.

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ISW ссылается на геолокационные данные от 25 августа, которые указывают на то, что украинские силы продвинулись на 1,5 км к югу на северо-восток от Новопрокоповки Запорожской области (13 км к югу от Орехова).

«Украинские войска сейчас находятся на расстоянии удара от следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций, которые могут быть слабее, чем предыдущая серия оборонительных позиций россиян, но все равно являются значительным вызовом», — пишет ISW.

Российская оборона, через которую сейчас продвигаются ВСУ, состоит из плотно заминированных полей и укреплений оккупантов, а следующая линия — вероятно, из относительно более плотного массива противотанковых рвов, противотанковых заграждений «зубы дракона» и дополнительных минных полей, за которыми расположены российские боевые позиции, говорится в отчете.

«Однако масштабы минных полей в районе этой серии подготовленных оборонительных позиций непонятны, хотя они могут быть менее заминированы, чтобы дать российским силам, действующим к северу от этих позиций, возможность отступить», — отмечают в Институте.

Там объясняют: каждая из этих российских «линий» является многослойными оборонительными позициями с собственными передовыми и тыловыми районами, и важно не путать тыловые районы отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом.



Такие "линии обороны" россиян являются условными в том смысле, что их подготовленные позиции не однородные по всему южному фронту и не полностью укомплектованы личным составом, пишет ISW. Например, есть дополнительные серии подготовленных позиций к югу от нынешнего украинского наступления, хотя российские войска смогут в полной мере использовать эти позиции, «только если будут иметь личный состав и технику для их объединения в целостную оборонительную операцию».