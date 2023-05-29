В РДК заявили, что еще раз пересекли границу России 29 мая, 21:38 Представители Русского добровольческого корпуса в РФ (Фото:РДК / Telegram)

Представители Русского добровольческого корпуса заявили, что в очередной раз перешли государственную границу России.

Они также опубликовали соответствующее фото.

«Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом „дырявой“ государственной границы», — говорится в сообщении.

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Представители РДК уточнили, что цель пересечения границы станет известна в ближайшее время.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

По словам бойцов, в ходе рейда они зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.



25 мая бойцы РДК сообщили, что снова зашли на территорию России.