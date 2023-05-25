«Пламя борьбы разгорается». Бойцы РДК заявили о новом заходе на территорию России — видео 25 мая, 13:27 Бойцы РДК на территории РФ (Фото:t.me/russvolcorps)

В четверг, 25 мая, бойцы РДК заявили, что снова вошли на территорию России.

Соответсвующее видео опубликовано на странице РДК в Telegram.

«Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!», — говорится в сообщении.

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По словам бойца, «пламя борьбы разгорается по всей стране».

Судя по вывеске, бойцы находятся в населенном пункте Глотово Белгородской области.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.

РДК и Легион сообщили, что в целом зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.