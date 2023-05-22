«Создание полосы безопасности». В ГУР объяснили действия бойцов легиона Свобода России и РДК в Белгородской области РФ 22 мая, 15:35 В легионе Свобода России заявили, что разместили «первые флаги свободной страны» на территории РФ (Фото:Легион Свобода России/Telegram)

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев.

Об этом сказал представитель ведомства Андрей Юсов в комментарии изданию Бабель.

По его словам, рейд в российском регионе проводят исключено бойцы легиона и РДК — граждане РФ.

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Он также назвал такие действия закономерным следствием полномасштабного вторжения России в Украину.

В комментарии CNN Юсов отметил, что россияне, перешедшие границу Украины и РФ в Белгородской области — «часть сил обороны Украины», но «действуют самостоятельно».



22 мая легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободили» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашли в населенный пункт Грайворон и приступили к его штурму.

Российские власти региона заявили о заходе на территорию Гайворонского округа «диверсионно-разведывательной группы ВСУ». В Белгородской области якобы идет бой.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях РФ, которые граничат с Украиной.

Добровольцы РДК находились в населенных пунктах Безлюдовка (Белгородская область РФ), Чуровичи (Брянская область РФ) и Любимовка (Курская область РФ).

Русский добровольческий корпус — сформированное в августе 2022 года подразделение добровольцев из России, воюющих за Украину. Корпус сформирован из этнических российских эмигрантов, которые проживали в Украине и других европейских странах.

