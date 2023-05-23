«Историческое событие». Впервые с 1944-го недружественная техника рассекала по территории РФ — интервью с сооснователем карты DeepState 23 мая, 15:14 NV Премиум Техника Российского добровольческого корпуса в Козинке Российской Федерации (Фото:t.me/DeepStateUA)

Сооснователь и аналитик карты DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV рассказал, как команда анализирует и отображает на карте изменения на фронте, а также об историческом событии — недружественной к режиму технике РДК в российском селе Козинка, чего не было с 1944 года.

— О работе DeepState. Вы обозначаете какие-то территории, которые контролируются украинскими силами, и территории, которые контролируются оккупантами. Как определяются так называемые контролируемые территории, например, вокруг Бахмута? Как это можно определить, если там постоянно происходят боевые действия?

Видео дня

— Конечно, фронт — это динамичная штука. И мы уже заявляли: нет ни одной карты, в том числе и нашей, которая бы показывала в доли секунды, как происходят события.

Конечно, мы анализируем большое количество информации, мы общаемся с военными. И [редактируем карту], когда мы видим визуальное подтверждение, что, например, враг находится на той или иной части территории. Или визуальное подтверждение с нашей стороны или же мы имеем подтверждение из других источников, видим, что это безопасно. Иногда нужно разрешение от военных, когда они говорят, что это безопасно, что это можно показывать.

Иногда даже бывает, что они просят нас намеренно обозначить определенные территории каким-то цветом, соответственно, для их уже непосредственных действий, где они находятся. И эта работа происходит постоянно в динамике, постоянно с изменениями.