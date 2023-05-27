«Ничего нет, только палки». Россияне в Белгородской области высмеивают местную «тероборону» — перехват 27 мая, 22:10 Бойцы Легиона Свобода России и РДК провели рейд на территории Белгородской области РФ (Фото:DR)

Жители страны-агрессора России жалуются на плохое обеспечение так называемой территориальной обороны в Белгородской области страны-агрессора. Перехваты разговоров россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

Российский оккупант, обсуждая по телефону последние события в Белгородской области, жалуется на военное руководство страны-агрессора и поддерживает главаря так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.



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«Бл**ь, знают, откуда будут заходить и сидят, бл**ь. Х*ли вы сидите… [Российский диктатор Путин] вообще ладу не может ни*** дать, а он сидит, бл**ь, у себя не разберется и Ереван с Баку мирит, *б твою мать… Опять техника сюда идет — на*** вы ее выводили вообще?.. Двое суток туда гнали, теперь назад едут, блин. Цирк, бл**ь», — говорит он.

ГУР также опубликовало перехват разговора гражданского россиянина из Белгородской области, который возмущается состоянием «теробороны»: «Их тоже подтянули [в «тероборону"], они приехали, а толку — ничего нет, палки только… Броня п***атая, как у спецназа, а и ножа нету даже, чем стрелять, х** знает… ["Тероборона"] приехали, как долбо**ы, **алом поводили целый день, типа предлагали людей эвакуировать».

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.



По словам бойцов, в ходе рейда они зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.



25 мая бойцы РДК сообщили, что снова зашли на территорию России.

