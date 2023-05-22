Украина наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет к этому отношения — Подоляк 22 мая, 17:12 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Украина наблюдает за операцией Русского добровольческого корпуса в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он объяснил, что тоталитарной стране, то есть России, всегда есть «партизанское движение с оружием в руках».

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«Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения», — подчеркнул Подоляк.

По его словам, в России «танки продают в любом военторге», а подпольные партизанские отряды состоят из граждан РФ.

22 мая легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободили» населенные пункты Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ.