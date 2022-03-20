На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала

20 марта, 18:34
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ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)

20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.

Об этом в Facebook сообщило государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС.

Отмечено, что за этот день удалось вывезти 64 человека:

  • 50 человек сменного персонала ЧАЭС,
  • 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),
  • 1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций,
  • 4 «сталкера».
Видео дня

«На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ЧАЭС подчеркнули, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, «героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности».

https://www.facebook.com/ChornobylNPP/posts/268512748802947

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.

9 марта Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена из-за действий российских оккупантов, невозможно было провести ремонтные работы.

13 марта на Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение. Это удалось сделать благодаря специалистам НЭК Укрэнерго, украинским атомщикам и электрикам.

Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   ЧАЭС Война России против Украины

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