На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала
ЧАЭС (Фото:wikipedia.org)
20 марта в конце дня была проведена частичная ротация персонала Чернобыльской АЭС и эвакуация лиц, находившихся на территории оккупированной станции.
Об этом в Facebook сообщило государственное специализированное предприятие Чернобыльская АЭС.
Отмечено, что за этот день удалось вывезти 64 человека:
- 50 человек сменного персонала ЧАЭС,
- 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной),
- 1 служащую Государственной службы чрезвычайных ситуаций,
- 4 «сталкера».
«На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции, которые будут обеспечивать функционирование предприятия», — говорится в сообщении.
В пресс-службе ЧАЭС подчеркнули, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, «героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности».
24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. 6 марта мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что сейчас на Чернобыльской АЭС невозможно безопасно провести пересменку, смена не возвращается более десяти дней.
9 марта Чернобыльская АЭС оказалась полностью обесточена из-за действий российских оккупантов, невозможно было провести ремонтные работы.
13 марта на Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение. Это удалось сделать благодаря специалистам НЭК Укрэнерго, украинским атомщикам и электрикам.
Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики.
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