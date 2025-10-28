ВСУ восстановили позиции в Донецкой области, РФ продвинулась под Зверевым и Степной Новоселовкой — DeepState

28 октября, 13:17
Силы обороны отбросили войска РФ возле Кучерова Яра и Нового Шахового (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Силы обороны отбросили оккупантов из двух населенных пунктов Донецкой области. Армия страны-агрессора РФ продвинулась на Покровском и Купянском направлении.

Об этом во вторник, 28 октября сообщил проект DeepState.

Украинские военные отбили атаки россиян у Кучерова Яра и Нового Шахового.

DeepState
Фото: DeepState

Армия РФ оккупировала Зверево в Донецкой области и продвинулась вблизи Степной Новоселовки на Харьковщине.

DeepState
Фото: DeepState
DeepState
Фото: DeepState

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска, в то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайшихнедель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорят Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия Покровск Купянск Донецкая область Харьковская область Оккупация деоккупация Deep State Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России

Поделиться:

