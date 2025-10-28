Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровск остается главной целью армии страны-агрессора России, однако ВСУ удерживают город. Об этом он заявил 28 октября во время встречи с журналистами, пишет Суспильне .

Он отметил, что на этом направлении количество оккупантов в восемь раз превышает численность украинских сил, однако несмотря на это Россия уже год не может достичь своей цели — захватить город.

По словам Зеленского, армия РФ планировала оккупировать Покровск еще год назад, и сейчас значительно наращивает силы на этом направлении. Президент подчеркнул, что россияне отдали на Покровск огромные ресурсы, но запланированного результата не достигли.

Он подчеркнул, что оккупантам Покровск нужен прежде всего для усиления переговорных позиций с США.

«На мой взгляд, такого результата, который они могут „продать“ американцам, у них нет. Они же им показывают карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь. Мы понимаем для чего им Покровск. Он им нужен только для того, чтобы сказать — смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, — единственно возможна, иначе они будут якобы захватывать еще», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что оборонительная операция на востоке демонстрирует миру необходимость продолжения военной помощи Украине. Он напомнил, что украинские войска за первые шесть месяцев 2025 года взяли в плен 2200 российских солдат на Покровском и Добропольском направлениях, нанося оккупантам значительные потери.

«Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы русские, если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток — Доброполье, Покровск — принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что возле Покровска украинская армия наращивает группировку для обороны и уничтожает врага при любой попытке применения огня.

«Около 200 русских там находятся в разных местах — мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение русскими с той или иной точки — их находят и уничтожают. Покровск на сегодня — главная цель россиян», — добавил он.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.