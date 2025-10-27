«Оккупанты собрали больше всего ударных сил». Зеленский рассказал, какая боевая ситуация сложилась в Покровске

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, сейчас в Покровске и окрестностях больше всего ударных сил оккупантов (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил в Покровске , а также в соседних районах.

Об этом заявил 27 октября президент Украины Владимир Зеленский.

«Говорил с военными — особое внимание Покровску, а также соседним районам. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупантов и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и продолжаются и в городе. Это у них главная цель — именно Покровск. Каждый результат наших сил на этом направлении. —это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства», — подытожил он.

Ситуация в Покровске — главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска. В то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.