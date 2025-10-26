«До середины ноября». Военный ВСУ рассказал о приказе Путина относительно Покровска

Об этом в воскресенье, 26 октября, в своем Telegram-канале Говорят Снайпер рассказал украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

По его словам, сегодня российские оккупанты пытались прорваться в Мирноград Покровского района Донецкой области на технике, но были ликвидированы украинскими защитниками.

Оккупант, который выжил и попал в плен к Силам обороны, утверждает, что Путин «дал приказ захватить Покровск до середины ноября».

«Значит, мяса и техники жалеть не будут», — кратко спрогнозировал Бунятов действия врага в ближайшее время в районе Покровска.

Ситуация в Покровске — последние новости

22 октября в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что ВСУ выбили российские оккупационные войска из поселка Кучеров Яр на Покровском направлении.

23 октября 7-й корпус Десантно-штурмовых войск сообщил, что за день до того оккупанты совершили рекордное количество авиаударов на Покровском направлении: было зафиксировано 39 атак, во время которых враг сбросил 156 управляемых авиабомб.

В сводке за 24 октября американского Института изучения войны (ISW) сообщалось, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

24 октября СМИ со ссылкой на офицеров двух бригад сообщали, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации и на Очеретинском отрезке Покровского направления остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия.

В частности, из-за использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.