Россия начала отводить войска из зоны ЧАЭС — Пентагон

31 марта, 00:07
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты захватили ЧАЭС в первые дни войны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Оккупанты захватили ЧАЭС в первые дни войны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представители Пентагона сообщили, что российские оккупанты начали вывод своих войск с территории Чернобыльской атомной электростанции

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщает AFP.

https://twitter.com/AFP/status/1509256718076817411

25 февраля Государственная инспекция по ядерному регулированию сообщила о повышении уровня радиации в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции. По данным инспекции, это вызвано нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

Видео дня

24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область ЧАЭС Чернобыльская АЭС Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X