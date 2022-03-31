Россия начала отводить войска из зоны ЧАЭС — Пентагон 31 марта, 00:07 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты захватили ЧАЭС в первые дни войны (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Представители Пентагона сообщили, что российские оккупанты начали вывод своих войск с территории Чернобыльской атомной электростанции

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Об этом сообщает AFP.

25 февраля Государственная инспекция по ядерному регулированию сообщила о повышении уровня радиации в Зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции. По данным инспекции, это вызвано нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

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24 февраля стало известно, что российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Из-за действий россиян на ЧАЭС невозможно была безопасно провести пересменку.

Частичную ротацию персонала ЧАЭС провели только 20 марта. Люди находились на рабочих местах около 600 часов. Также из-за действий россиян станция четыре дня подряд была полностью обесточена. Украина требует от МАГАТЭ запретить оккупантам приближаться более чем на 30 км к украинским объектам атомной энергетики.

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